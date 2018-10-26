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Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırılarda 24 kişi öldü

Birleşmiş Milletler'den (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde önceki gün yaşanan iki saldırıda 24 sivilin öldüğü, 16 sivilin yaralandığı bildirildi

26.10.2018 - 03:34 | Güncelleme: AA

BM İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'ye bağlı Beyt el-Fakih bölgesinde bir sebze paketleme tesisinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 21 kişinin öldüğünü, 10'unun yaralandığını, El-Hali ilçesine bağlı 7 Temmuz Yolu'nda 3 araca yönelik saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını duyurdu.

Grande, saldırıların kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermedi. AA'nın haberine göre; açıklamada, haziran ayından bu yana Hudeyde'deki çatışmalarda 170'den fazla kişinin öldüğü, bin 700 kişinin yaralandığı, 570 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede yaşanan açlık sorununa da dikkat çekilen açıklamada, bu sorunla boğuşan 14 milyon Yemenlinin kurtarılması için her şeyin yapılması gerektiği, bunların başında da savaşın durdurulmasının yer aldığı ifade edildi.

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