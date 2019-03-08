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Lisans ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da iki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi.

Akar, bu kişilerin de istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebileceklerine değinerek, şu bilgileri verdi: