Yeni askerlik sistemi nasıl soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından cevap buldu. Erdoğan katıldığı bir tv programında yeni askerlik sistemi hakkında detaylı bilgileri açıkladı. Askerliğin 6,9,12 ay olacağı askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek, sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, çok ciddi bir yığılma var, bu sorunu ortadan gidereceğiz. Mesela 'bedelli-bedelsiz' hep bu sorulurdu. 'Acaba bedelli çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şimdi bu işi artık bitirdik evet artık bedelli daimi olarak var ve bunun da avro, TL, yurt dışı, yurt içi böyle bir şey de yok. Burada o günün kuru üzerinden neyse durum, bunu her iki tarafta içeriden olan da dışarıdan olan da hepsi de burada aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanını yakalayacak.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi yasasının Meclis'in açılışında olacağını işaret etti; İki, burada 6 ay-12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili olarak da tabii önümüze gelen bir şey 'er-erbaş', öbür tarafta 'astsubay, yedek astsubay', bir de o var. Bir de 'yedek asteğmenler' meselesi var, böyle de bir tablo var. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bundan sonra tabii bir de Savunma Bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca kendisi, o da bunu anlatacak ve seçim sonrasında da bunu inşallah Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak, yani ilk işlerimizden birisidir, diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır."