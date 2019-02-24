Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Şeklindeki sorular vatani görevini yapmak için bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları teker teker açıkladı. Yeni askerlik sistemi yasasınında yakın bir tarihte çıkacağı belli oldu. Öte yandan Hulusi Akar'da askerlik sistemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

"Personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız."

ASKERLİK SÜRESİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik düşecek mi? Sorusu ile ilgili gençlere müjdeyi verdi. Askerlik sisteminin 6,9,12 ay olacağını ve nihai kararın kısa bir süre içerisinde vatandaşlarla paylaşacağını dile getirdi.

“Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, “Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, “Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler” bilgisini paylaştı.