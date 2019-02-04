Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İbrahim Kalın açıkladı

Yeni askerlik sistemi ile ilgili hükümetten ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Askerlik süresinin düşeceği söz konusu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında yeni askerlik sistemi ile ilgili vatandaşlara müjde verdi. Bugün ise Hükümet Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika bir açıklamada bulundu. İbrahim Kalın, askerlik süresinin düşeceğini ve kısa sürede güzel haberi kamuoyuna paylaşacaklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlik süresi ile ilgili, "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız." dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm vardı. Bedelli askerliye 637 bin kişi başvurdu. Şimdi bedelli, dövizli ve normal askerlik var. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi 3,69 ay gibi başlıklar var. Türkiye'nin askeri ihtiyaçları çerçevesinde nasıl bir askeri planlama yapılacak. TSK'nın temel ihtiyaçlarının belirlenmesi, üçüncüsü yükümlülerin eğitilmesi meselesi. Dördüncüsü bütün bu sistemin sürdürülebilir olması, sürekli olması. Bugün sonuçları kabineye arz ettiler. Çalışma tekemmül ettirildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Bununla ilgili güzel haberleri paylaşma imkanımız olacak.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

TEK TİP ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.