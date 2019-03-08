Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar MSB'nin resmi sitesi "msb.gov.tr" üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masasında yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

Akar, yeni askerlik sisteminin üzerinde çok çalıştıkları, olabildiğince modern verileri kullandıkları bir çalışma olduğunu belirterek, "Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim." dedi.

Bakan Akar, "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Sistemde en önemli husus şunlar: Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli askerlik talebi olursa kura çekilecek. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra "kalmak ister misiniz" diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.

Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma, bunu yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. 2 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu süre içinde harçlık alacak. 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ayı tamamladığında terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirmeler uygunsa astsubaylığa geçebilecek. Yedek subaylar ise lisans ve üstü 2 ay temel eğitim alacak, 10 ay kıta görevi yapacak. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

Burada esnek modelle geçişler var. Uzman erbaşlar gerekli kriterleri yerine getirince astsubay olabilecek. Önümüzdeki nisan ayı gibi gerçekleşecek.