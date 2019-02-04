Askerlik süresi düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? soruları gençlerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçen sene çıkartılan bedelli askerlik ile birlikte, hükümetin "Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyurmayacak yeni bir askerlik sistemi üzerine çalışma başlatıyoruz" açıklaması ile gözler çıkartılacak yeni askerlik süresine çevrildi. Yeni askerlik sisteminde oluşan temel beklenti askerlik süresinin kısalması yönünde. Çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiği belirtilirken son açıklama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde çalışılan yeni askerlik sisteminin genel hatlarını anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlik süresi ile ilgili, "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız." dedi.