Yeni Askerlik Sistemi'ne yönelik önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliği sistemli hale getiren, askerlik süresini herkes için 6 aya düşüren ve her Türk genci için profesyonel askerliğin/uzmanlığın yolunu açan yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı. Peki Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kaç oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte Yeni Askerlik Sistemi detayları...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sisteminde yaş sınırına yönelik "29 yaşına kadar okulu devam ettirebilen liseliler için 22 yaş sınırı, Meslek liseleri için 25, yüksekokul için 28, lisans için 28, lisansüstü için 32, doktora için 35 yaş sınırı getirildi. Bunları aşağı çekmek suretiyle lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları aşma ve sistemi rahatlatma amaçlandı." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak.

TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.

30 BİN TL DÜŞER Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemle ilgili gelen tek eleştirinin, 5 bin TL civarında olan asteğmen maaşının 6 katına denk gelecek şekilde belirlenen 30 bin TL bedelinin yüksekliği olduğunu söyledi. Bunun fazla olduğuna ilişkin eleştirilere Bakan Akar, "Bu sistemin karşılanması için de buna bizim ihtiyacımız var. Yoksa sistem birbirini destekleyemiyor, karşılayamıyor" yanıtını verdi. Bir önceki bedelli düzenlemesinden kaynaklı birçok dava olduğunu, 2 15 bin liranın 2 bin lirasını ödeyen Türk gençlerinin terhis olmalarına rağmen, kalan 13 bin liralık taksitleri ödemediğini hatırlatan Bakan Akar, bunun sisteme zarar vereceğini söyledi.