Yeni Başsavcı ve Başkan görevine başladı

HSK'nın yaz kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) Başsavcısı ve Başkanı görevlerine başladı. Yeni görevlerini meslektaşlarından devraldı. Geçtiğimiz günlerde emekliliğini isteyip görevden ayrılan BAM Başsavcısı Hadi Salihoğlu da görevini devretti.
"ÇALIŞMA SÜREM DE OLABİLİRDİ"
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre emekli olan eski İstanbul BAM Başsavcısı Hadi Salihoğlu yaptığı konuşmada Başsavcılık görevini eski İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcıvekili Metin Sarıhan’a devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. 20 Temmuz 1979’da stajyer hakim olarak İstanbul Adliyesi’nde görevine başladığını söyleyen Salihoğlu, “Canımı kanımı ortaya koyarak çalıştım. Darbeden sonra göreve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olarak devam ettim. Hala 16 yada 17 aylık bir çalışma sürem de olabilirdi. Fakat şartlar gerektiği için, bazen de emekli olmakta fayda var. Ailemle birlikte karar verdik. Ve emekliliğimizin ikinci günü. Tabii duygusal bir durum söz konusu. 40 sene kolay değil. Ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı. İtaat et rahat et. Hanımın onaması olmadan başka bir şey olmuyor. Ve bir saatte de emekli olduk” dedi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan ise atama kararından gurur duyduğunu ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni etti.
"GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
Yargıtay’a atanan eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar ise yerine atanan meslektaşı Murat Boylu’ya başarılar dileyerek, “Bizim yerimizi fazlasıyla dolduracaktır” diye konuştu. İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu da HSK'nın son kararnamesiyle görevine atandığını belirterek, "İnşallah kendilerini mahcup etmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Burada da arkadaşlarımızla beraber birbirimizi anlayarak, dinleyerek sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyorum" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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