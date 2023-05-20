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Yeni bir araştırma atık bebek bezlerinin beton harcında kullanılabileceğini keşfetti

Yeni bir araştırma, kullanılmış bebek bezlerinin doğru bir kombinasyonla inşaatlarda beton harcı olarak kullanılabileceğini öne sürdü. Çalışma; konut maliyetlerini düşürebileceği gibi atık sorununa da kalıcı bir çözüm olabileceğine işaret ediyor.

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  • Yeni bir araştırma atık bebek bezlerinin beton harcında kullanılabileceğini keşfetti

    Nature dergisinde 18 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni bir araştırma kullanılmış bebek bezlerinin beton ve harç olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

    Araştırmaya göre; ortalama küçük katlı bir evin yüzde 27'i, kullanılmış bebek bezleriyle değiştirilebilir ve bu, inşaat kalitesinden ödün vermeden yapılabilir.
  • Yeni bir araştırma atık bebek bezlerinin beton harcında kullanılabileceğini keşfetti

    Peki bu nasıl mümkün olabilir? Tek kullanımlık çocuk bezleri odun hamuru, pamuk, viskon suni ipek, polyester, polietilen ve polipropilen gibi plastiklerden üretilir. Tek kullanımlık bebek bezleri biraz işlemle kolayca beton yerini alabilir.
  • Yeni bir araştırma atık bebek bezlerinin beton harcında kullanılabileceğini keşfetti

    Araştırmacılar, öne sürdükleri yeni beton harcı için tek kullanımlık çocuk bezi atıkları, çimento, kum, çakıl ve su yıkama, kurutma ve parçalama kombinasyonunu kullandı.

    Numuneler 28 gün boyunca sertleşmeye bırakıldı ve ekip, basınca karşı dayanıklılıklarını belirlemek için değişen oranlarda çocuk bezi atığı barındıran altı numuneyi test etti. Sonuçlara göre; tek kullanımlık bebek bezi atıkları, bina yapımında beton için gerekli olan önemli miktarda kumun yerini alabiliyor.
  • Yeni bir araştırma atık bebek bezlerinin beton harcında kullanılabileceğini keşfetti

    Araştırmacılar, bu sürecin dünyanın çeşitli yerlerinde düşük maliyetli konut inşa etmeye yardımcı olmak için yenilikçi bir yol olarak kullanılabileceğine inanıyor.

    Ayrıca, atık depolama alanlarına gönderilen veya yakılan kullanılmış çocuk bezi miktarını potansiyel olarak değerli bir kaynak haline getirmek, atık miktarını önemli ölçüde artırabilir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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