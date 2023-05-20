Araştırmacılar, öne sürdükleri yeni beton harcı için tek kullanımlık çocuk bezi atıkları, çimento, kum, çakıl ve su yıkama, kurutma ve parçalama kombinasyonunu kullandı.

Numuneler 28 gün boyunca sertleşmeye bırakıldı ve ekip, basınca karşı dayanıklılıklarını belirlemek için değişen oranlarda çocuk bezi atığı barındıran altı numuneyi test etti. Sonuçlara göre; tek kullanımlık bebek bezi atıkları, bina yapımında beton için gerekli olan önemli miktarda kumun yerini alabiliyor.