SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yeni harita
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Yeni harita orman kayıplarının nedenini ortaya koyuyor

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni haritayla dünya genelinde 2001 ile 2015 yılları arasında yok olan yaklaşık 3 milyon kilometrekarelik ormanın kaybolma nedenlerini ortaya koydu

16.09.2018 - 21:58 | Güncelleme: AA

Science News'in haberine göre, sonuçları Science dergisinde yayımlanan çalışma, 2001 ile 2015 arasında yok olan yaklaşık 3 milyon kilometrekarelik ormanlık alanın yüzde 27'sindeki kaybın, soya, kereste, sığır eti ve palm yağı gibi ürünler için küresel talebi karşılayacak şekilde endüstriyel tarım alanına dönüştürülmesi sonucu kalıcı olduğunu gösterdi.

Çalışmada, söz konusu 14 yıllık süreçte, ormanlardaki yüzde 73'lük kaybın ise sürdürülebilir ormancılık dahil, ağaçların yeniden büyümesinin amaçlandığı faaliyetlerden, geçimlik tarım ve orman yangınlarından kaynaklandığı belirtildi.

Orman büyüklüklerindeki değişiklikleri ve küresel ağaç kayıplarının nedenlerini belirlemek için uydu fotoğraflarını analiz eden bir bilgisayar programı geliştiren araştırmacılar, 100 kilometre karelik bölümlerde orman kaybının nedenlerini listeleyen bir harita oluşturdu.

Haritada, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'daki ormansızlaşmanın, soya ve palm yağı gibi ürünlerin çoğalması için birçok ağacın kesilmesi nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Endüstriyel tarım için temizlenen arazide, genellikle ormanın yeniden ağaçlandırılması ya da kendi başına yeniden büyümesi gibi bir niyet olmadığına işaret edilen çalışmada, bunun da habitatın kaybedilebileceği anlamına geldiği vurgulandı.

Harita, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ağaç kayıplarının çoğunlukla kaybolan yerine yeni ağaçların dikildiği kereste kaynakları için kullanılan ormanlarda meydana geldiğini ortaya koydu.

Kuzey Amerika ve Kuzey Asya'daki bazı orman kayıplarına kontrol edilemeyen yangınların yol açtığının görüldüğü harita, Sahraaltı Afrika'da ise geçimlik tarımın çoğu ormanın yok olmasına neden olduğunu gösterdi.

Geçimlik tarımı nedeniyle yok olan ormanlarda küçük çiftliklerin yeni yerlere taşınması halinde, ağaçların eski alanlarda yeniden büyüyebileceği kaydedildi.

Araştırmacılar, daha ince çözünürlükte verilere sahip olmanın ve orman kayıplarının nedenini anlamanın, kuraklık seviyesini ya da karbon döngüsünü izlemeye de yardımcı olmasının yanı sıra, büyük şirketlerin ormanları koruma sözüne ne kadar bağlı kaldıklarını görmek açısından yararlı olacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X