Yeni yasaklar neler? sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan yeni koronavirüs tedbir kararları çıktı. İşte salgına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;

''Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilim ve akli bilgilere dayanmıyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumdadır. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya yani milli gelirimizin yüzde 3,5’una ulaşmasını hedefliyoruz. Salgın ve kuraklık nedeniyle durumu istismar ederek fiyatları yükselmek isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.