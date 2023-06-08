Yeni Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'e yaptırım yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) çerçevesinde, Aralık 2020'de o dönemin Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve üç SSB yetkilisine uygulanan yaptırımların yürürlükte kalmaya devam ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü'ne atfen Habertürk'e yapılan özel açıklamada, "Sayın Demir'e uygulanan yaptırımlar arasında ABD yetkisi altındaki döviz işlemlerinin yasaklanması, ABD mali sistemi ile işlemlerin yasaklanması, ABD yetki alanı içindeki tüm mülk ve menfaatlerin bloke edilmesi yer almaktadır. Yaptırımlarla ilgili eylemlerin önizlemesini yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan, "Vize kayıtları ABD yasalarına göre gizlidir. Bu nedenle, bireysel vize durumlarında CAATSA Bölüm 235(a)(11) kapsamındaki CAATSA vize kısıtlamalarının sonuçlarını tartışamayız." açıklamasıyla, yeni atanan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün CAATSA yaptırımı içinde olmayacağı anlaşıldı.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Uzun haliyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelen CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanmış ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

Yasadaki bu madde Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının yasal dayanağını oluşturuyor.

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