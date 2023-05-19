Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor?

Tüm dünyada yeni yıl 1 Ocak'ta başlıyor. Ancak durum her zaman böyle değildi. Aslında yüzyıllar boyunca 25 Mart ve 25 Aralık da dâhil olmak üzere başka tarihler takvimin başlangıcını belirledi. Peki 1 Ocak nasıl yılbaşı oldu?