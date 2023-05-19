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Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor?

Tüm dünya, 1 Ocak günü ortak olarak yılbaşını kutluyor ancak bir zamanlar insanlar farklı zamanlarda yeni yılı kutluyordu. Zaman içerisinde hükümdarlar takvimlerde kalıcı değişiklikler yapınca tüm dünyada ilk ay Ocak olarak kabul edildi.

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  • Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor? 1 Ocak neden yılbaşı olarak kutlanıyor?

    Tüm dünyada yeni yıl 1 Ocak'ta başlıyor. Ancak durum her zaman böyle değildi. Aslında yüzyıllar boyunca 25 Mart ve 25 Aralık da dâhil olmak üzere başka tarihler takvimin başlangıcını belirledi. Peki 1 Ocak nasıl yılbaşı oldu?
  • Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor? 1 Ocak neden yılbaşı olarak kutlanıyor?

    Bunun için Roma kralı Numa Pompilius'a kısmen teşekkür edebiliriz. Geleneğe göre, hükümdarlığı sırasında (yaklaşık M.Ö. 715-673) Numa, Roma cumhuriyet takvimini revize etti, böylece ilk ay olarak Ocak, Mart'ın yerini aldı.
  • Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor? 1 Ocak neden yılbaşı olarak kutlanıyor?

    M.Ö. 46'da Jül Sezar daha fazla değişiklik getirdi, ancak bilindiği şekliyle Jülyen takvimi yılın açılış tarihi olarak 1 Ocak'ı korudu. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesiyle Jülyen takviminin kullanımı da yaygınlaştı.

    Bununla birlikte, M.S. 5. yüzyılda Roma'nın düşüşünün ardından, birçok Hristiyan ülke takvimi dinlerini daha iyi yansıtacak şekilde değiştirdi ve 25 Mart (Müjde Bayramı) ve 25 Aralık (Noel) yaygın yeni yıl günleri oldu. 
  • Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlıyor? 1 Ocak neden yılbaşı olarak kutlanıyor?

    Daha sonra Jülyen takviminin yıllarla ilgili yanlış hesaplama nedeniyle ek değişiklikler gerektirdiği anlaşıldı. Bu hatanın birkaç asır boyunca kümülatif etkisi, çeşitli olayların yanlış mevsimde gerçekleşmesine neden oldu. Paskalya tarihini belirlerken de sorunlar yaratıyordu. Böylece, Papa XIII tarafından 1 Ocak, yeni yıl başlangıcı olarak restore edildi. 

    Kaynak: Britannica

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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