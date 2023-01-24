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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den veda konuşması

Geçtiğimiz hafta istifasını açıklayan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı olarak katıldığı bir etkinlikte veda konuşması yaptı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den veda konuşması
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HABERTURK.COM / Reuters

Geçtiğimiz hafta istifasını açıklayan 42 yaşındaki Ardern, politikacılar ve Maori yerlilerinden oluşan Ratana kasabasındaki etkinliğe katıldı.

Ardern, alana gitmeden önce basın mensuplarının karşısına çıktı. Başbakan olarak son kez konuşan Ardern "Pek çok şey olmaya hazırım. Arka sıralarda bir parlamento üyesi olmaya hazırım. Kız kardeş olmaya hazırım. Anne olmaya hazırım" diye konuştu.

Jacinda Ardern'in Yeni Zelandalıların gösterdiği nezaket ve empatiden bahsederken gözlerinin dolduğu görüldü.

Ardern konuşmasında "Bu hayatımın en büyük ayrıcalığı için herkese tüm kalbimle teşekkür ederim" diye konuştu.

Yerli halk da geleneksel Maori kıyafeti ile etkinliğe katılan Ardern'e sevgi gösterilerinde bulunurken bir kadın Ardern'e "Bize birini hızla sevebilmeyi öğrettiğiniz için çok teşekkürler" dedi.

YERİNE HIPKINS GELECEK

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından başbakanlık koltuğuna tek aday olan Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins'in oturacak.

44 yaşındaki Hipkins, COVID-19 ile Mücadele Bakanı olarak da görev yapmıştı.

ARDERN ENERJİSİNİN KALMADIĞINI SÖYLEYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söylemişti.

Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti. Ardern, bu iş için artık enerjisinin kalmadığını hissettiğini ve kalırsa Yeni Zelanda'ya zarar vereceğini düşündüğü için bu kararı aldığını vurgulamıştı.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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