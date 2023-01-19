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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, şubatta görevinden ayrılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 6 yıldır sürdürdüğü görevini şubat ayında bırakacağını ve 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlere katılmayacağını duyurdu. "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum" diyen Ardern, devam ederse ülkeye zarar vermiş olacağını söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, şubatta görevinden ayrılacak
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AA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıkladı.

42 yaşındaki Başbakan Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirdi.

GENEL SEÇİMLERE KATILMAYACAK

AA'nın haberine göre; Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söyledi.

Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey." ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDERSEM, ZARAR VERMİŞ OLURUM"

Mesleğin gerekliliklerinin farkında olduğunu kaydeden Ardern, "Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." dedi.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.

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