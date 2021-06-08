Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 aşısı olacak 0:00 / 0:00

Reuters

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önümüzdeki hafta Covid-19 aşısı olacağını duyurdu. Ülkede 1 milyon doz daha Pfizer aşısı geleceği için önümüzde hafta, içi rahat bir şekilde aşı olacağını söyledi.

Açıklamasında öncelik sırası vurgusu vardı. Başbakan Jacinda Ardern, "Bu noktada aşı olmayı, kesinlikle güvenli olduğu ve başkalarını güvende tutmanın gerçekten kritik olduğunu göstermedeki rolümü yerine getirmek için seçiyorum" açıklamasını yaptı.

Temmuz ayında Yeni Zelanda’ya Pzifer’in 1 milyon doz aşısı teslim edilecek. Ülkede 5 milyonluk nüfusun 250 bini tamamen aşılanmış durumda.

Covid-19 salgın yönetiminde adından söz ettiren ada ülkesinde günde 20 bin doz aşı uygulanıyor. Aşı sevkiyatının gelmesiyle birlikte de ülkede ağustos ve eylül aylarında bu rakamın 50 bin olması hedefleniyor.

Yeni Zelanda’da şimdiye kadar Covid-19 pandemisinden bu yana 2,336 doğrulanmış vaka ve 26 ölüm meydana geldi.