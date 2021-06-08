Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 aşısı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-Pasifik
ABONE OL

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk doz Covid-19 aşısını olacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önümüzdeki hafta ilk doz Covid-19 aşısını olacak. Açıklamasında, "Benim için en fazla risk altında bulunanlara öncelik verilmesine izin vermem önemliydi" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk doz Covid-19 aşısını olacak
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 aşısı olacak
0:00 / 0:00
Reuters

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önümüzdeki hafta Covid-19 aşısı olacağını duyurdu. Ülkede 1 milyon doz daha Pfizer aşısı geleceği için önümüzde hafta, içi rahat bir şekilde aşı olacağını söyledi.

Açıklamasında öncelik sırası vurgusu vardı. Başbakan Jacinda Ardern, "Bu noktada aşı olmayı, kesinlikle güvenli olduğu ve başkalarını güvende tutmanın gerçekten kritik olduğunu göstermedeki rolümü yerine getirmek için seçiyorum" açıklamasını yaptı.

Temmuz ayında Yeni Zelanda’ya Pzifer’in 1 milyon doz aşısı teslim edilecek. Ülkede 5 milyonluk nüfusun 250 bini tamamen aşılanmış durumda.

Covid-19 salgın yönetiminde adından söz ettiren ada ülkesinde günde 20 bin doz aşı uygulanıyor. Aşı sevkiyatının gelmesiyle birlikte de ülkede ağustos ve eylül aylarında bu rakamın 50 bin olması hedefleniyor.

Yeni Zelanda’da şimdiye kadar Covid-19 pandemisinden bu yana 2,336 doğrulanmış vaka ve 26 ölüm meydana geldi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için kritik tarih: Hükümetin güven oylaması 13 Haziran'da!
DÜNYANetanyahu için kritik tarih belli oldu!
G7 liderleri Galler'deki zirvede bir araya gelecek
DÜNYAG7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor
TARİHTE İLK| Son dakika: İngiltere Futbol Federasyonunu ilk kez bir kadın başkan yönetecek! - Haberler
DÜNYAİngiltere Futbol Federasyonunda ilk kez kadın başkan! ...
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
DÜNYATerör örgütü PKK Irak'ta peşmerge güçlerine saldırdı
Çin’in göçebe fillerinin 15 aylık uzun yolculuğu ardından molası
DÜNYA500 kilometrelik yolculuğun ardından mola veren ...
Brezilya'da uyuşturucu çetesinin baş liderlerinden birinin öldürülmesi ülkede tansiyonu yükseltti
DÜNYABrezilya’da neler oluyor?
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau: Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin
DÜNYATrudeau'dan Kanada'daki İslamofobik saldırıya kınama!
Korona nereden çıktı? SON DAKİKA: Biden'ın hazırlattığı raporun sonucu çıktı
DÜNYABiden talimat vermişti: Covid-19 laboratuvardan mı ...
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kanada'daki İslamofobik saldırıya tepki!
DÜNYA"Korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalı"
Sibirya'da bulunan mikroskobik canlının 24 bin yıl hayatta kaldığı keşfedildi
DÜNYASibirya'da inanılmaz keşif: Donmuş toprakta 24 bin ...