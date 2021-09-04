Yeni Zelanda'da terörle mücadele yasaları sıkılaştırılacak 0:00 / 0:00

Reuters

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bıçaklı bir militanın Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki bir süpermarkette, yedi kişiyi bıçaklayıp yaralamasının ardından cumartesi günü terörle mücadele yasalarını sıkılaştırma sözü verdi.

Aralarından üç kişinin durumunun ağır olduğu bildirilen altı kişiyi bıçaklayan Sri Lanka uyruklu 32 yaşındaki saldırgan, cuma günü olaydan birkaç dakika sonra polis tarafından öldürüldü. Kaynaklar bu rakamın 7 kişiye yükseldiğini aktardı.

Saldırganın daha öncesinde 3 sene hapis yattığı bu senenin temmuz ayında serbest bırakıldığı biliniyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, daha önce saldırganın, IŞİD/DAEŞ terör örgütünden ilham aldığını ve sürekli izlendiğini ancak artık kanunen hapiste tutulamayacağını söylemişti.

Ardern düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento faaliyete geçer geçmez bu işi tamamlayacağımızı taahhüt ediyorum - bu, yasayı mümkün olan en kısa sürede ve en geç bu ay sonuna kadar geçirmek için çalışmak anlamına geliyor- ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da taahhüt edilen Terörle Mücadele Mevzuatı Tasarısı, terör saldırısına yol açabilecek planlama ve hazırlığı suç sayıyor, ceza hukukunda komplo olarak bilinen ancak bazı ülkelerde farklılıklar gösteren suç eylemi "açık eylem" şartındaki yasal boşluğun önünü kapatmayı hedefliyor.

Ancak Ardern açıklamalarında, daha sıkı yasanın, bir fark yaratacağını varsaymanın adil olmayacağını da sözlerine ekledi. Bu saldırının önlenebilmesinin son derece zor koşullar içerdiğini ima etti.

NE OLDU?

Auckland'daki New Lynn alışveriş merkezindeki Countdown süpermarkete girdiğinde takip edilen saldırganın alışveriş yapmak için süpermarkete girdiğini düşünüldü. Kaynaklar saldırganın vitrinden bir bıçak alıp insanları bıçaklamaya başladığını aktardı.

Ardern, saldırganın 2011 yılında öğrenci vizesiyle Yeni Zelanda'ya geldiğini ve aşırı görüşlere sahip olup-olmadığının ise bilinmediğini söyledi.

Facebook paylaşımlarında; militan saldırılar, savaşla ilgili şiddet içeren videolar ve yine şiddet içeren aşırılığı savunan yorumları nedeniyle 2016 yılında polisin dikkatini çeken saldırgan, Mayıs 2017’de Auckland’dan Suriye’ye seyahat ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Reuters, geçmiş dönemde, evinde av bıçağı bulunan saldırganın ardından kefaletle serbest bırakıldığı, ağustos 2018'de tekrar bir bıçak satın aldığı ve tutuklanarak hapse atıldığını yazdı.

Adı açıklanmayan saldırgan için Ardern, "Hiçbir terörist, hayatta olsun ya da olmasın, aradıkları alçaklık için adlarının paylaşılmasını hak etmiyor" dedi.

Yeni Zelanda’da süpermarket grubu Countdown, cumartesi günü, bıçak ve makasları raflardan kaldırdığını ve satışın yasaklandığını söyledi. Basında çıkan haberlere göre, diğer süpermarket zincirlerinin raflarından keskin bıçaklar çıkardı.