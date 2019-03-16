Yeni Zelanda'da müslümanların bulundu camiye silahlı saldırı yaparak onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına yol açan terörist Brenton Tarrant'ın, geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu Reuters tarafından belirtildi. TRT ise saldırının failinin, Türkiye'ye giriş görüntülerini yayınladı. Öte yandan Brenton Tarrant katliam öncesi 74 sayfalık manifesto yayınladığı ve Türkleri de tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte, Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'a dair son gelişmeler...

YENİ ZELANDA KATLİAMI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Brenton Tarrant, sosyal medya hesabından saldırıyı canlı olarak yayınladığı görüntüleri ortaya çıktı. Teröristin, 5 yarı otomatik silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor. Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

KATLİAMCI TERÖRİST TÜRKİYE'DE BULUNMUŞ

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Yeni Zelanda'yı kana bulayan terörist Brenton Tarrant daha önce birden fazla kez Türkiye'yi ziyaret etti. Saldırganın Türkiye'de uzun bir sure kaldığı ve Türkiye dışında Asya, Afrika ve Avrupa'da başka ülkeleri de bulunduğu belirtiliyor.

MURAT BARDAKÇI: TARİH BİLEN BİR CANİ

Yeni Zelanda'da onlarca müslümanın ölmesine ve yaralanması neden olan katliamcı Branton Tarrant, Müslümanlar’ın canını almakta kullandığı silâhların ve bu silâhların şarjörlerinin üzerine bazı isimler yazmış. Habertürk yazarı ünlü tarihçi Murat Bardakçı konuya dair yazısında; " Tarrant’ın tarih boyunca Müslümanlar’a ve özellikle de Türkler’e karşı mücadele etmiş olan daha birçok kişinin ve Avrupa’daki önde gelen neonazilerin adlarını yazdığı, 1683’te Viyana önlerinde uğradığımız bozgundan da bahsettiği, yani katliamın sorumlusunun “tarih bilen bir cani” olduğunu gösteriyor.

Cani bu isimleri yazarken alfabeye de özen göstermiş, meselâ Ruslar’ı ve Sırplar’ı Kril, Gürcüler’i Gürcü, Ermeniler’i de Ermeni alfabesi ile yazmış…" dedi.

TÜRKLERE TEHDİT!

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken, 6 kişinin hemen hastanelere aktarıldığını, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Habertürk canlı yayınına bağlanan Ahmet Ergin, operasyonların sürdüğünü, operasyonlara etkisi olmaması adına resmi bir açıklama yapılmadığını, ilk ulaşan bilgilerin kaynaklara göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği yönünde olduğunu, ancak bu sayının 30 civarına yükseldiğini, 40-50 yaralı olduğunu belirttiklerini ifade ederken, yine bu sayıların resmi kaynaklardan olmadığını, Yeni Zelanda'da daha önce benzer bir saldırı olmadığını belirtti.

SALDIRIDAN KURTULAN TÜRK: ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIK

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"