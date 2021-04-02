Yer altındaki gizemli dünya kapılarını açtı

AA

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Cebeli köyünde yer alan, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara, 5 aylık bakım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

AA'nın haberine göre sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası'na, Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 20'den fazla kişi kabul edilmiyor.

Ziyaretçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1500 metrekarelik kapalı alanda 15 dakika kalabiliyor.

Karaca Mağarası'nda görevli rehber Hasan Avcı, gazetecilere, mağaranın bugün itibarıyla kapılarını açtığını söyledi.

Mağarada Sağlık Bakanlığınca belirlenen tüm Kovid-19 tedbirlerinin alındığına dikkati çeken Avcı, "Mağaraya kesinlikle maskesiz almıyoruz. Ziyaretçilerimizden sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

Avcı, Karaca'nın, zengin oluşumları barındıran muazzam bir karstik mağara olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz mağaradan büyülenip çıkıyorlar. Ben buraya Gümüşhane yer altı sarayı diyorum. Yağan yağmur ve eriyen kar suları çatlaklardan kireçli olarak damlıyor ve oluşumları meydana getiriyor. Tamamen kireçtaşı oluşumlarıdır. Yaklaşık 12 yılda 1 santimetre uzamaktadır."

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden mağaranın ziyarete açık 1500 metrekare alana sahip olduğu kaydeden Avcı, yılda yaklaşık 120 bin ile 130 bin ziyaretçi ağırladıklarını ancak Kovid-19 salgın döneminde ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandığını aktardı.

Avcı, bu sezonun geçen yıla göre daha hareketli olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Zeki Ökçek ise Karaca Mağarası'nı görmek için Bartın'dan geldiklerini ifade ederek, "Eşimle Gümüşhane, Rize ve Trabzon turu yapmak istedik. Karama Mağarası gerçekten çok etkileyici bir yer. İçimizdeki stresi aldı götürdü, çok ferahladık. Herkese Karaca Mağarası'na gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.