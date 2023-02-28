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Yer fıstığı nasıl yetişir? Yer fıstığı yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Yer fıstığını günlük olarak bir avuç tüketirseniz vücudun protein ihtiyacının yüzde 30’unun karşılandığını biliyor muydunuz? Yer fıstığı kuruyemiş olarak tüketilebildiği gibi aynı zamanda kahvaltılık ezme olarak da sofralarımızda kendine yer bulmuştur. Yer fıstığının nasıl yetiştiğini hiç merak ettiniz mi? İşte yer fıstığı yetiştiriciliği hakkında her şey…

Yer Fıstığı Nasıl Yetişir? Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
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Yer fıstığı hem kuruyemiş olarak tüketilebilen hem de kahvaltılarda ya da ara öğünlerde ezme olarak tüketilen ve herkesin sevdiği bir yiyecektir. Düzenli olarak tüketildiğinde seratonin hormonunu arttırarak depresyona karşı vücudu korur. Peki hemen herkesin severek tükettiği yer fıstığı acaba nasıl yetişiyor? Yer fıstığı Türkiye’de yetişir mi? İşte yer fıstığı yetiştiriciliği ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Yer Fıstığı Nasıl Yetişir?

Yer fıstığı özel bir toprak ve iklime ihtiyaç duyar. Yer fıstığı toprak konusunda çok seçicidir. Yer fıstığı hafif ve ılık kumlu topraklarda daha iyi verim verir. Topraktaki pH düzeyi ise 5.9 ila 7 ideal olanıdır. Yer fıstıklarının ideal olarak büyüyebilmesi için sıcak bir havaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple yetişecek bölgede iklim dikkate alınmalıdır. Yer fıstığının yağış ihtiyacına baktığımızda en az 350 mm su gerektiğini görürüz. Ancak 500 mm yağış alan bölgelerde verim daha da yüksek olur. Yer fıstığı hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak yetiştirilmesi yapılan bir üründür. Diğer bir deyişle ekim nöbetine uygun bir üründür. Şimdi yer fıstığı yetiştiriciliğini tüm detayları ve püf noktalarıyla inceleyelim.

Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Yer fıstığı yetiştirmeye karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken doğru bir fizibilite çalışmasıdır. Çünkü yer fıstığı yetişmek için özel birtakım koşullara gereksinim duymaktadır.

  • Yer fıstığı yetiştirmek için hazırlıklara sonbahar mevsiminde başlamalısınız. Sonbahar mevsiminde toprak yaklaşık 20-25 cm derinliğinde sürülmelidir. Toprak kışın yeteri kadar yağmur ve kar suyu alması için bu işlem gereklidir.
  • İlkbahar ayları geldiğinde ekim işlemi öncesinde toprak hafif bir şekilde bir daha sürülmelidir.
  • Yer fıstığı ikinci ürün olarak arpa ve buğdaydan sonra ekilecekse, ilk ürünün hasadını mümkün olduğunca en dipten yapmalısınız. Hasattan sonra toprak havalandırılmalı ve sonrasında yer fıstığı hemen ekilmelidir.
  • Ekilecek olan tohumlar 5-10 gün öncesinden zarlarına zarar vermeden kabuklarından ayrılması gerekiyor.
  • Ekilecek alanda sıra arası 25-30 cm, sıra üzeri 75-80 cm mesafe bırakılmalıdır.
  • Tohumları 5-7 cm derinliğe ekebilirsiniz.
  • Yer fıstığı yetiştiriciliği bakım gerektiren bir süreçtir. Bakıma ilk aşamada başlamak, çapalama, sulama, yabancı ot kontrolünü yapmak gerekir.
  • Yer fıstığı yetiştirirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır. Öncelikle kök bölgesi gevşek bırakılmalı, yaprakları 3-4 cm geldiğinde çapalama ve seyreltme yapılmalıdır.
  • Hasat işleminin geldiğini ise yapraklar sarardığında ve daneler irileşip dolduğunda anlıyoruz. Hasat işlemi özel fıstık sökme aletiyle gerçekleştirilir.

Yer Fıstığı Türkiye'de Yetişir Mi?

Yer fıstığı sıcak ve nemli bölgeleri ve gevşek bir toprak yapısında iyi verim verir. Buradan hareketle Türkiye’de yer fıstığı üretimin yüzde 90’ı Akdeniz bölgesinde gerçekleşir. Osmaniye ve Adana illeri yer fıstığı üretiminde öne çıkan illerdir.

Yer Fıstığı Ne Kadar Sürede Yetişir?

Yer fıstığı ekim nöbetine uygun bir üründür. Bu sebeple iklim ve toprak yapısı göz önünde bulundurulduğunda yer fıstığı ortalama 110 ila 120 günde yetişir.

Yer Fıstığı Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Yer fıstığı yazlık ve sıcak bir iklim bitkisidir. Yetişme süresi boyunca 3 bin ila 4 bin 500 derece toplam sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Dünyadaki yer fıstığı üreten ülkelere baktığımızda sırasıyla Çin, Hindistan ve Nijerya gelmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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