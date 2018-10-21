SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Sivas
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Yer: Sivas! Yaklaşamıyorlar, uzaktan bakıp dua ediyorlar!

Yakınlarının mezarlarına yaklaşamıyorlar

Sivas’ta Alayurt ve Maden köyü sakinleri yükselen gölet sularının ortasında bir adada kalan yakınlarının mezarlarına uzaktan bakarak dua ediyor.

21.10.2018 - 10:56 | Güncelleme: İHA

Sivas’ın Hafik ilçesinde 2008 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyü ve Maden köyünü sular altında bıraktı. Barajın altı ay gibi kısa bir sürede su tutması ile köyün mezarları da sular altında kaldı. Son yıllarda baraj gölünde su seviyesinin 5 metre kadar düşmesi ile Maden köyü mezarlığının bir bölümü ortaya çıktı. Mezarlardan sadece üçü su yüzeyine çıkarken kalan kısmı ise sular altında bulunuyor.

UZAKTAN BAKIP DUA EDİYORLAR

Köy sakinleri yakılarının mezarlarını ziyaret etmek için göl kenarına gidip, uzaktan mezarlara bakarak Fatiha okuyor. Derin baraj sularından dolayı mezarların yanına gitmeleri ise mümkün değil. Baraj gölüne kıyısı bulunan Alayurt Köyü Muhtarı Fuat Yıldız yaptığı açıklamada, “Baraj yapıldıktan sonra mezarlıklar sular altında kaldı. Köyde beraberinde sular altında kaldı. Şu anda üç mezar su yüzeyinde. Diğer mezarlar suyun altında bulunuyor. Mezarlıkta yakınları bulunanlar barajın kıyısına gelip dualarını buradan yapıyor. Mezarların yanına gidemiyorlar” dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Yıldız ise yaptığı açıklamada, mezarların suyun altında kaldığını belirtip, baraja giremedikleri için mezarlarını baraj kenarından izleyerek ziyaret ettiklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X