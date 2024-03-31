YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 - Bursa'da belediye başkanlığı yarışında Mustafa Bozbey mi önde, Alinur Aktaş mı? Son dakika seçim haberleri Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin beş büyük şehrinden biri olan Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. İşte Bursa için ilk sonuçlar...

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:20 facebook

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