YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 - Bursa'da belediye başkanlığı yarışında Mustafa Bozbey mi önde, Alinur Aktaş mı? Son dakika seçim haberleri
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye'nin beş büyük şehrinden biri olan Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. İşte Bursa için ilk sonuçlar...
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Bursa seçim sonuçları belli oluyor.
Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.31 Mart İl İl Yerel Seçim Sonuçları Sayfası İçin Tıklayın
Bursa'da 17 ilçede gerçekleşen seçime katılım oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.
20.15 itibariyle sandıkların yüzde 29.2'si açıldı. Buna göre;
CHP'nin Adayı Mustafa Bozbey: Yüzde 46,79,
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş: Yüzde 39,43
Yeniden Refah Partisi Adayı Sedat Yalçın: Yüzde 4,13
İYİ Parti Adayı Yüksel Selçuk Türkoğlu: Yüzde 2,25
Zafer Parti Adayı Bayram Kazancu: Yüzde 1,31