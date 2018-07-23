Yerel seçimler ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Siyasiler şimdiden yerel seçimler için çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı seçminin ardından yerel seçimlerde erken bir tarihe alınacak mı? Detaylar haberimizde.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimler 29 Mart 2019 tarihde yapılması öngörülmüştür. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Son yerel seçim 30 Mart 2014 tarihinde yapılmıştı. Yerel seçimin erkene alınması için anayasal düzenleme gerekiyor.

YEREL SEÇİMLER ERKENE Mİ ALINACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yerel seçimlerin tarihi de merak konusu oldu. Siyasiler sık sık yerel seçimlerin erken bir tarihi alınmasına dair açıklamalar yapmıştı. Ancak son dönemde bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yerel sçeimelre dair gelişmeler yaşandıkça haberlerimizden takip edebilirsiniz.

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