AA

Çukurova Deltasının en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağalarını ağırlıyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle gece sahile çıkan bazı anaç kaplumbağalar, kumsala yumurtalarını bıraktı.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de yaklaşık 22 kilometrelik sahilde izleme ve koruma çalışması yaptı. Görevlilerce markalanan bazı kaplumbağalar, gün aydınlanıncaya kadar süren yumurtlamalarının ardından tekrar denize döndü.

"KAPLUMBAĞALARIMIZA İZLEME CİHAZI TAKIYORUZ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Hatay'dan Mersin'e kadar olan sahilde gerek caretta caretta gerekse yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl sorumluluk sahalarındaki tüm sahil şeridinde binlerce yavrunun denizle buluşturulduğunu belirten Çangır, "Bu alanlarda yumurtlama ve tedavi amaçlı karaya çıkmış olan kaplumbağalarımıza izleme cihazı takıyoruz. Gezdiği ve ürediği noktalar ile beslenme alışkanlıkları gibi konuları tespit etmek için yapıyoruz. Kara kaplumbağalarının çok hareketli olmadığı söylenir ancak deniz kaplumbağaları öyle değil. Geçen yıl bir kaplumbağamızın Kuzey Afrika'ya kadar gittiğini tespit ettik. Oradan da dönüş yaptığını takip ettik" diye konuştu.

Çangır, her yıl 15 Mayıs'ta başladıkları çalışmaları 15 Eylül'e kadar sürdürdüklerini belirtti.

Akyatan Lagünü'nün en önemli alanlardan biri olduğunu aktaran Çangır, "Çift statülü alanlarımızdan hem Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hem de uluslararası öneme haiz Ramsar alanı kapsamında bir sulak alanımız. Akyatan Lagünü'nde çalışmalarımızı alanında uzman sivil toplum kuruluşları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün protokolleri kapsamında yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarının bilgilerinden ve deneyimlerinden faydalanıyoruz" dedi.

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Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2006'dan bu yana çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Çangır, "2006 yılından bu yana 22 kilometrelik bu sahil şeridinde 6 bin yuvadan 220 bin yavruyu denizle buluşturduk. Geçen yıl bu alanımızda 520 yuvamız vardı. Bu yuvalardan 20 bin civarında yavrumuzu denizle buluşturmuştuk. Bu yıl sezon yeni başladı. Biraz da havaların geç ısınması nedeniyle şu anda 17 yuva tespit ettik. Arkadaşlarımız alanda çalışmaya başladı. 22 kilometrelik bir alanda çalışma yapacaklar. İnşallah geçen yılın üstünde bir sayı elde etmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." sözlerine yer verdi.