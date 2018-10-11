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"Nacizane; daha az bağırın çünkü detone oluyorsunuz. Nota öğrenin, çok önemli. Bir de o kadar yukarılarda okumak için ses kontrolü eğitimi alınki kulak kanamasın. Ha birde siz hep birbirinizin arkasından konuşup nasıl aynı masada oturuyorsunuz? Bize de öğretin. Patlarsınız inşallah"