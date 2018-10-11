Yeşim Salkım'dan Demet Akalın ve Gülben Ergen'e: Patlarsınız inşallah!
11.10.2018 - 15:45 | Güncelleme:
Demet Akalın ve Gülben Ergen, önceki gece basın danışmanları Özgü Aras aracılığıyla Deniz Seki konserinde barıştı. Yeşim Salkım, ikilinin barışmasına 'Patlarsınız inşallah!' diyerek tepki gösterdi
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Bir dönemin ayrılmaz ikilisi Demet Akalın ve Gülben Ergen, geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.
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Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasıyla birlikte, ikili aylar sonra basın danışmanları Özgür Aras sayesinde bir araya gelerek barıştı.
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"NASIL AYNI MASADA OTURUYORSUNUZ?"
Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın barışma haberlerinin ardından Yeşim Salkım, Instagram hesabından ikiliye şu sözlerle tepki gösterdi:
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"Nacizane; daha az bağırın çünkü detone oluyorsunuz. Nota öğrenin, çok önemli. Bir de o kadar yukarılarda okumak için ses kontrolü eğitimi alınki kulak kanamasın. Ha birde siz hep birbirinizin arkasından konuşup nasıl aynı masada oturuyorsunuz? Bize de öğretin. Patlarsınız inşallah"
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"KEÇİ SARHOŞ OLUNCA DÖVÜŞMEYE KURT ARAR"
Salkım, daha sonra da şu paylaşımı yaptı:
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"Keçi sarhoş olunca dövüşmeye kurt arar. Aslanın yokluğunda ormanı tilki sarar. Kartalın en zor zamanı en çok kargaya yarar. Yiğidin yiğitliği bayramda anlaşılmaz. Satılık yüreklerle çetin yollar aşılmaz"
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