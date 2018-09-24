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Yılda 8 bin çocuk istismara uğruyor

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığına dikkat çekerek, verilerin, yılda ortalama 8 bin çocuğun istismara uğradığını gösterdiğini söyledi. Çocuk istismarında Marmara birinci, Akdeniz ise ikinci çıktı

24.09.2018 - 09:08 | Güncelleme: İHA

Ağrı'da Leyla'ya, Kars'ta Sedanur'a ağlayan Türkiye'deki çocuk istismarıyla ilgili dikkat çeken açıklama, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan geldi. Dünyada her 5 çocuktan 2’sinin fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğradığını veya ihmal edildiğinin altını çizen Yeşilboğaz, “Ne yazık ki, uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15’inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor. Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı. Tecavüzcülerin tahminen yüzde 5'i ortaya çıkarken yüzde 95'i gizli kalıyor. Ensest ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı” dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI 10 YILDA 3 KAT ARTTI"

İHA'nın haberine göre Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını söyleyen Yeşilboğaz, “Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı verilere bakıldığında, Türkiye genelinde cinsel istismar suçu bölge ve yoğunluk gösterdiği iller bazında incelendiğinde, ceza davalarında açılan toplam suç sayısının 16 bin 348 olduğu görülmektedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçu bölge bazında incelendiğinde 4 bin 813 ile en fazla Marmara Bölgesi’nde işlenirken, 2 bin 720 ile Akdeniz Bölgesi takip etmektedir” diye konuştu.

"TAMAMEN ÖNLENEMESE DE AZALTILABİLİR"

Çocuğa yönelik şiddetin ve istismarın tamamen önlenemeyeceğini, ancak azaltılabileceğini ifade eden Yeşilboğaz, “Sosyal devlet ilkesinin hâkim kılınması, kamu görevlilerinin etkin mücadelesi ve görev bilincinin geliştirilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması ve toplumsal birliktelikle mücadele sağlandığı takdirde, bu sorunla mücadelede başarılı olunabilir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA KARŞI SUSMAMALIYIZ"

TBB Çocuk Hakları Kurulu Üyesi Burcu Düzen ise konuşmasında, çocuk istismarında hukuki süreç hakkında bilgiler vererek, "Bu süreç çocuk için de aileler için de başa çıkılması kolay bir durum değil, bunu biliyoruz. Çocuklara kendilerini korumayı öğretin. İstismara maruz kalmak çocuğun suçu değil, çocuğa inanın, onu dinleyin ve susmayın. Bizler sustukça bu suçların üstü örtülecek, başka çocuklar da zarar görecek. Böyle bir durumla karşılaştığınızda susmayın, ihbar edin, mücadele edin, mücadele etmekten vazgeçmeyin. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.

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