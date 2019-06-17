AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen ortak yayın sonrası fotoğraf çektirdi.

YAYIN SONRASI AÇIKLAMA

EKREM İMAMOĞLU: Demokrasi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıl olmamasının ülkeye kötülüğü oldu. Çok değerli bir şeydir. Bence millet yaşadı keyfi. Bu emeği gösteren, bu görüntüleri nakleden tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin. Milletimiz iradesini 23 Haziran'da gösterecektir. Her şey çok güzel olacak diyor sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

BİNALİ YILDIRIM: Evet İstanbullu bir aradan sonra belediye başkan adayları bir araya geldi. İstanbul'u, 23 Haziran seçimlerini konuştuk. Ekrem Bey CHP adayı, Binali Yıldırım olarak ben sorulan sorulara gayet samimiyetle cevap verdik. Süre uzatılmasına rağmen yapacaklarımızın, vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik. Ama tabii İstanbulluları da uykusuz bırakmak gibi bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Biz düşüncelerimizi paylaştık, kararı İstanbul halkı verecek. Ben diyorum ki, inşallah İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak. İş ehlinin, karar milletin. Bundan sonraki seçimlerde bundan sonraki adaylar elbette benzer şeyleri yaparlarsa İstanbul için, milletimizin kaynaşması için de güzel bir iş olur diye düşünüyorum.