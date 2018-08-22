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Bir ara kendisini dinlemeye gelen ünlü popçu Emre Kaya’yı sahneye davet eden Tilbe bu arada biraz dinlenirken Emre Kaya da “Teşekkür Ederim” şarkısını misafirlere seslendirdi. Şarkısının ardından Yıldız Tilbe’ye kendisini sahnesine davet ettiği için teşekkür eden Emre Kaya alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.