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        Haberler Dünya Yılın en iyisi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

        Yılın en iyisi: Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

        NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun bugün zirve yapacağını ve dünyanın her yerinden izlenebileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:31
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        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
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        Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, bugün zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.

        ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

        NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

        Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

        Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

        Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #geminid
        #meteor yağmuru
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