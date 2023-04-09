Yıllar sonra ortaya çıkan detay! Seri katilin listesindeki şok isim

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Türkiye 2001 yılında çok önemli olaylara tanıklık etti. O yıl siyasi yaşam dışında, yıllarca konuşulacak cinayetler işlendi. Örneğin 4 Ocak günü 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde vahşice öldürüldü. Yıllarca faili meçhul kaldı ve gündemden düşmedi. Yine 24 Ocak günü Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 4 koruması ve şoförü uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 25 Ağustos’ta ünlü iş insanı Üzeyir Garih öldürüldü. Türkiye adeta kabus dolu bir yıl yaşıyordu. O yıl yaşananlardan biri de 16 Ocak’ta emniyet kayıtlarına geçiyordu.. Ortaya çıkan bir ceset, yıllarca konuşulacak bir cinayet dosyasına dönüşecekti. KORKUNÇ CİNAYET Fatih’te inşaatı bitmiş olan binanın temizliğini yapan Musa usta, müteahhit Cüneyt B. ile binayı gezerken bodrum katında bir paket gördü. Paket koli bandı ile bağlanmıştı. Koli açıldığında ortaya mavi renkli bir bidon çıktı. Bidonun ağzı gazete parçalarıyla kapatılmıştı. Ve içinde ağır kokular geliyordu. Musa usta elleriyle yokladı ve dehşetle irkildi. Bidonun içinde bir erkek cesedi vardı. Koliye dokunulmadan polise haber verildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE Gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine gönderildi. Haber Merkezi tarafından anons edilenler arasında 47-26 adlı kod ekibin şefi Savaş Kurtbaba da vardı. Genç, dinamik, hızlı ve akılcı hamlelerle birçok önemli cinayeti çözen Kurtbaba olay yerine vardığında ilçe ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığını gördü. O ana kadar birçok ceset gören Kurtbaba, gördüğü bu ceset karşısında ilk kez irkildi. Kurtbaba o günü şöyle anlattı: “Ceset 35-40 yaşlarında bir 75 boyunda bir erkeğe aitti. Çırılçıplaktı. Ayakları ve elleri önce birbirine sonra da boynuna bağlanmıştı. Cinsel organı elektrik bandıyla defalarca sarılmış, gazeteyle kaplanmıştı. Burun delikleri, kulak içi ve ağzına gazete parçaları konulmuştu. Yani görüntü çok korkunçtu. Bu nasıl bir intikam alınıştı diye düşündüm.” KAYIP KİŞİ ÇIKTI Olay yerinde katile ait hiç iz bulunmadığını anlatan Kurtbaba, öncelikle kurbanın kimliğinin tespit edilmesinin de gerekli olduğunu belirterek “Koli buraya nereden ve nasıl gelmişti. Ve bu kişi nasıl öldürülmüştü. Cesedi bulunan kişinin parmak izinden de sabıkalı biri çıkmadı. Bu kez kayıp listelerine baktık. 4 gün önce bir kayıp başvurusu dikkatimizi çekti. Bir ev kadını Aksaray’da seyyar satıcılık yapan kocası Ömer’in kaybolduğunu belirtmişti. Öldürülen kişi kayıp Ömer çıktı. Tabi biz bu kez Ömer’in kimlerle bağlantısı var diye çalışma başlattık” dedi.

5 GÜN SONRA Öldürülen kişinin bağlantılarında katile götürecek bir iz bulamadığını belirten Kurtbaba, çalışmalarını sürdürürken 5 gün sonra bir ihbar daha geldiğini söyledi. Kurtbaba “Hafta sonuydu. Gaziosmanpaşa’da bir parkta iki şüpheli koliden bahsedildi. Cinayet ekiplerinin görmesi gerektiği söylendi. Ben de ekibimle olay yerine gittim. İki koliyi görünce hemen aklıma ilk olay geldi. Koliyi olay yerine çağrılan ekipler açtı. Ve farklı iki kolide ayrı iki cesetle karşılaştık. Eyvah dedik" şeklinde konuştu. “SERİ KATİLLE KARŞI KARŞIYAYDIK” Cesetlerin cenin şekilde paketlenerek, kolinin içine konulduğunu belirten Kurtbaba “İnanılmaz bir görüntüydü. Aynı yöntemle öldürülen 3 kişi olmuştu. O an karşımızda bir seri katilin olduğunu öğrendik. Çünkü öldürülenler çıplak, aynı tarzda paketlenip kolilenmişti. Katil sanki bizimle oyun oynamaya başlamıştı. İlk kurbanın nasıl öldürüldüğü daha belirlenmemişti. Kimliği belirsiz bu iki ceseti de Adli Tıp kurumu’na gönderdik ve çalışmamıza devam ettik. Bu kolileri buraya parka kim bıraktı ve öldürülenler kimdi?” diye ekledi.

Emekli polis memuru Savaş Kurtbaba KAYIP BAŞVURULARI KİMLİKLERİ BELİRLEDİ Olaya birkaç ekip olarak baktıklarını anlatan Kurtbaba, iki cesedin kimliğinin kısa sürede tespit edildiğini anlatarak şöyle devam etti: “Kurbanlardan biri 5 gün önce Bakırköy’de kaybolan Ali Rıza İdrisoğlu’ydu, diğeri ise 6 gün önce Bayrampaşa’da kaybolan Turgut Erkan’dı. Kayıp tarihlerine baktığımızda 3 kurban için de peş peşe kayıp başvuruları olmuş. Katil zanlısı çok seri çalışmıştı.” İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, 3 kişinin aynı yöntemle öldürüldüğü ortaya çıktı. Kurbanların iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Artık bir av başlamıştı. Kurtbaba ve arkadaşları çalışma yaparken şu soruyu düşünmeden de yapamıyorlardı; Başka kurbanlar olacak mı? ÜST DÜZEY BASKI GELİYORDU Üç kurbanın cep telefonları kayıptı. Ancak kullanıldığına dair de hiç iz yoktu. Görünürde birbiriyle bağı olmayan 3 erkek cesedi vardı. Aralarında tek bağ öldürülme şekilleriydi. Bu üç maktul ve katilleri arasında bir bağ bulmaya çalışılıyordu. Bu arada üst düzeyden katilin tespit edilip yakalanması için büyük baskı geliyordu. Ancak kolay bir iş olmayacağı kesindi. Çünkü Kurtbaba ve ekip arkadaşları, karşılarında artık bir seri katilin olduğunu biliyorlardı.

BİR KURBANIN CEP TELEFONU SİNYAL VERDİ Kurbanlar öldürülmeden cep telefonları en son Fatih bölgesinde sinyal vermişti. Kurtbaba Fatih bölgesine yoğunlaştıklarını belirterek “Bizim çok gelişmiş bir dinleme merkezimiz yoktu o dönem tabi. Ama bir gün bizim dinleme ekibimiz cesedi bulunan Ali Rıza’nın telefonunun Aksaray’da bir telefon dükkanında sinyal verdiğini söyledi. Telefoncu Ali Rıza’ya ait telefonu tanımadığını, birinin getirip kendisine sattığını söyledi. ‘Ben de telefonu kontrol etmek için kartımı taktım çalışıyor mu diye’ dedi. Eyvah dedik. Adamı kaçırdık. Ancak sonra bize dediki ‘Abi bu telefonu bana satan kişiye ucuz bir telefon sattım. Onun da imeisini aldım dedi. O an neredeyse dükkan sahibine sarılacaktım. Çok iyi bir iş yapmıştı. İşte bizim için katile ulaşacak iz bu oldu.” OSMANGAZİ’DE SİNYAL VERDİ Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürdüklerini anlatan Kurtbaba, heyecanla katil zanlısının yeni aldığı cep telefonundan gelecek sinyali beklediğini söyledi. Birkaç gün sonra bu güzel haberin geldiğini anlatan Kurtbaba “Şüphelimizin telefonu Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sinyal vermiş. Telefonu o bölgede açmış haberi geldi bize. Biz hemen 3 ekip hızla hazırlanıp Osmangazi’ye doğru yola çıktık. Tabi o dönem şimdiki dönem gibi değildi. Baz ya da HTS gibi kayıtlar yoktu. Osmangazi’de bu telefon bir yeri aramıştı. Fabrika gibi bir yerdi. Telefonu kullananı bulduk. O da bize bu telefonu ben bir saat önce ‘semih abiden aldım’ dedi. Hayda Semih kim, bu kez Semih’i bulduk.” dedi. KATİLİN İSMİ ÖĞRENİLDİ Artık zamanla yarıştıklarını anlatan Kurtbaba, Semih’i bulduklarında bir şok daha yaşadıklarını söyledi. Kurtbaba anlatmaya şöyle devam etti: “Semih bize bu telefonu bana Orhan abim vermişti. Orhan abim İstanbul Fatih’de oturuyor bazen onun yanına giderim dedi. Biz şüphelimizi bulmuştuk. Adı Orhan’dı. Baktık, Semih, Orhan’ı o kadar övgüyle ve saygıyla anlatıyor ki onun için dünyalar iyisi bir insan. Biz ona diyemedik ‘Katilin teki onu arıyoruz’. Öyle desek inanmayacak. Biz de ona Orhan’la bizi görüştür dedik. ‘Bize ne yapacaksınız Orhan abiye zarar mı vereceksiniz’ dedi. ‘Yok rahat ol seni nasıl bulduk bişeler sorduk ona da öyle soracağız’ dedik. Oysa şunu öğrendik. Orhan Bursa’ya Semih’i öldürmek için gelmişti. Ancak bu Semih’in haberi yoktu. Ve biz söylesek inanmayacaktı.’

KATİLE RANDEVU VERİLDİ Orhan’ın nerede olduğunu bilmediklerini anlatan Kurtbaba, tek amaçlarının Semih’i kandırıp katil zanlısını tuzağa düşürmek olduğunu söyledi. Kurtbaba “Biz ona Orhan’ı çağırsan gelir mi dedik. O da ‘Ben çağırsam gelir tabi' dedi. İkna ettik. Bizden bahsetmeden Orhan’ı aradı ve Bursa’da bir alışveriş merkezinde hamburgerci de buluşma verdi sabah 10 için. Biz hemen Semih’i de aldık sabah ilk işimiz alışveriş merkezine gittik.” dedi. “KILIK DEĞİŞTİRDİK” Katilin olay yerine geldiğinde kendilerinden şüphelenmemisi için kılık değiştirdiklerini anlatan Kurtbaba, yaşanan o ilginç detayı da şöyle anlattı; “Şimdi üç ekip olarak alışveriş merkezine gittik. Orhan buluşma noktasına geldiğinde çevrede polis olduğunu fark ederse kesin girmez diye düşündük. Bunun için de kılık değiştirecektik. Yalnız ekibimizde abilerimiz vardı. Hangi kılığa girilse ve nereden onlara bakılsa polis oldukları çok belli oluyordu. Ben de amirime dedim ki ‘Abi bak ben ve yanımda genç arkadaşım Murat vardı. Biz ikimiz girelim bizim polis olduğumuzu anlamaz dedim. ‘Tamam’ dedi. Biz içeri girdik Semih bir masada oturuyor ben başka masada, Murat da bazı arkadaşları gelmişti. Gidip dedimki ‘Biz polisiz çaktırmayın şimdi arkadaşımı sizin yanınıza vereceğim arkadaşınızmış gibi gülüp sohbet ederseniz biz katili yakalayacağız’ dedik. Murat onların yanında oturdu ve beklemeye koyuldum.” “BENİ PENCEREDEN ATACAKTI” Katil zanlısı Orhan’ın tam saat 10.00’da alışveriş merkezine geldiğini anlatan Kurtbaba “Sözünü tutmuştu. Geldi Semih’in yanına oturunca ben kalkıp hemen yanına gittim ‘Orhan’ dedim bu ayağa kalkar kalkmaz beline sarıldım. Uzun boylu biriydi. Belinde silah falan varsa etkisiz hale getireyim dedim. Bu beni tüm gücüyle itmeye çalıştı. Benim yönüm pencereye dönüktü. Gücü yetse bir metre sonra beni pencereden aşağı atardı. Murat’a seslendim baktım Murat kızlarla sohbete dalmış ‘Muratttt’ diye bir yandan bağırdım diğer yandan Orhan’ı etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. Murat hemen yetişti etkisiz hale getirdik kelepçeyi taktık. Tabi diğer ekipteki abilerimiz geldi yardıma sonra.” şeklinde konuştu. “BİZ 3 BİLİYORDUK, BİZE '5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM' DEDİ” Zanlıyı etkisiz hale getirip, arabaya götürdüklerini söyleyen Kurtbaba “Bu arada Semih de bize abime ne yapıyorsunuz hani bunu yapmayacaktınız gibi söylemleri oldu. Tabi onu da aldık götürüyoruz. Amirim ‘Savaş bir yeşil alana gidelim ‘dedi. Biz yeşil bir alana götürdük. Ona her şeyi biliyoruz deyince bu kalktı parmağında bir yüzük çıkartarak ‘Al bu da öldürdüğüm şu kişiye ait. Bakın ben 5 kişiyi öldürdüm 6’ıncısını kabul etmem’ dedi. Biz şok olduk. Çünkü biz katilin 3 kurbanı olduğunu biliyorduk." dedi.