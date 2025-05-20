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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 tarihi: YKS ne zaman ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

        ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? YKS ne zaman, ayın kaçında?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri belli olurken, başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Üniversiteye giriş yolculuğunda kritik viraja girilirken, sınav tarihleri de netlik kazandı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:47
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        Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği haber geldi! ÖSYM, 2025 YKS takvimini açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Başvuru süreci tamamlanırken, öğrenciler artık geri sayımı başlattı ve hazırlık planlarını hızlandırdı. Sınav maratonu tüm hızıyla başlıyor. İşt YKS 2025 tarihi...

        2

        YKS 2025 NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

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        2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava yakın bir tarihte erişime açılması bekleniyor.

        4

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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