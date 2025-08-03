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        YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihlerinde son gün ne zaman?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih süreci 1 Ağustos itibarıyla başladı. ÖSYM'nin tercih ekranını erişime açmasıyla birlikte milyonlarca aday, üniversite hayalini gerçekleştirmek için tercihlerini yapmaya devam ediyor. Takvime göre tercih sürecinin sona ermesinin ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih süreci hangi tarihte tamamlanıyor? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.08.2025 - 16:36
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        Üniversite hayali kuran adaylar için heyecan sürüyor. 2025 YKS tercihlerinde süreç 1 Ağustos’ta başladı ve ÖSYM’nin tercih ekranı üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Adaylar şimdi “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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        2025 YKS TERCİHLERİ SÜRÜYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

        Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

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        2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.

        Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak vermek paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır.

        Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2025 YKS Tercih Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak.

        Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.

        2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

        Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.

        Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.

        Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        Bu sene YKS tercihleri tamamlandıktan sonra üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Takvime göre YKS tercih sonuçları 1 Eylül' kadar açıklanacak. Geçtiğimiz seneki bilgiler baz alındığında YKS tercih sonuçlarının ağustosun son haftasında açıklanacağı söylenebilir.

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