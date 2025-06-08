YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM takvimi ile üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS ne zaman yapılacak?
2025 YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. Belirtilen tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlayan 2 milyon 560 bin 640 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri için ÖSYM son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih ile birlikte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri de araştırılıyor. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sınav tarihi ve detaylar...
Haziran ayının ilk haftası geride kalırken 2025 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İyi bir üniversiteye gitmenin hayalini kuran yüz binlerce aday, bir yandan son hazırlıklarını gerçekleştirirken bir yandan da "2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. 3 oturumdan oluşan ve Haziran ayında düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş yerlerinin yakın zamanda erişime açılması bekleniyor. Peki, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri ve detaylar...
YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
YKS'ye 9 Haziran Pazartesi bugünden itibaren 11 gün kaldı.
YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.
YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.
2025 YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 YKS sınav yerleri henüz belli olmadı.
Geçmiş yıllara bakıldığında, YKS sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Buna göre, YKS sınav giriş belgelerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgelerine ilişkin ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.