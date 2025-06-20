YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olmalı? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 21-22 Haziran tarihleri arasında AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak. Bilindiği gibi YKS'ye girerken, ÖSYM'nin belirlediği kurallara uymak gerekmektedir. Bu kapsamda, YKS'ye girerken, sınav giriş belgesi adayların yanında bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olmalı? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2025 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
YKS maratonu 21 Haziran Cumartesi günü TYT oturumu ile başlıyor. Sınava sayılı saatler kala, YKS sınav giriş belgesinin renkli mi, siyah beyaz mı olması gerektiği adayların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte YKS sınav yerleri giriş belgesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL OLMALI?
Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
YKS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
YKS Giriş Belgesi (ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden alınmalı ve çıktısı alınmalıdır.)
Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli pasaport. Ehliyet geçerli değildir.)
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:
22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.