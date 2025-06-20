YKS maratonu 21 Haziran Cumartesi günü TYT oturumu ile başlıyor. Sınava sayılı saatler kala, YKS sınav giriş belgesinin renkli mi, siyah beyaz mı olması gerektiği adayların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı, YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte YKS sınav yerleri giriş belgesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...