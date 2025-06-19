YKS için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar YKS'ye başvuran sayısını 2 milyon 560 bin 640 olarak açıkladı. Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen, YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? " İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama sayfası...