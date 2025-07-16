Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, 22 Haziran’da sona eren oturumların ardından yerini sonuç beklentisine bıraktı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına katılan yüz binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi için geri sayıma geçti. Üniversite hayalleri için kritik bir eşik olan sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merakla bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...