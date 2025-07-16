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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuç tarihi açıklandı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile 2025 YKS sonuç açıklama tarihi

        YKS sonuç tarihi belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Üniversite hayaliyle aylarca emek veren adaylar için YKS maratonu tamamlandı, gözler heyecanla beklenen sonuçlara çevrildi. 22 Haziran'da gerçekleşen sınav sonrasında TYT, AYT ve YDT oturumlarını geride bırakan öğrenciler, geleceğe yön verecek puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Gözler şimdi sınavın kaderini belirleyecek o tarihte. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:31
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        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, 22 Haziran’da sona eren oturumların ardından yerini sonuç beklentisine bıraktı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına katılan yüz binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi için geri sayıma geçti. Üniversite hayalleri için kritik bir eşik olan sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merakla bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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        TARİH BELLİ OLDU! YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

        ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

        2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLAYACAK

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

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        Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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