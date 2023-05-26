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Yoğurt Bozulur Mu?

Evde yapılan yoğurtlar hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlar. Bu nedenle en az yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da tüketmesi büyük bir önem taşır. Peki, yoğurt kaç gün bekler? Yoğurt kaç günde bozulur? Bu soruların cevabını pek çok ev hanımı biliyor olsa da ilk kez yoğurt yapmayı deneyecek olanlar, internet üzerinden “Yoğurt nasıl saklanmalı?” sorularına cevap aramaktadır. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek yoğurt saklama koşullarına göz atabilirsiniz.

Yoğurt Kaç Gün Dayanır?

Yoğurdu saklamanın pek çok yolu vardır. Bunlardan ilki, yoğurdun buzdolabında muhafaza edilmesidir. Kapalı bir cam kap, yoğurdun saklanması için oldukça önemlidir. Ağzının sıkıca kapatılmış olması; yoğurdun dokusunu, tadını ve besin değerlerini koruyacaktır. Yoğurt açıldıktan yaklaşık 2-3 gün içinde mutlaka tüketilmelidir.

Daha uzun süreli kullanım için buzdolabının derin dondurucu kısmını kullanabilirsiniz. Yoğurt, dondurulabilen bir besindir. Bu şekilde yaklaşık 3 ay saklanabilir. Ancak çözüldüğü sırada dokusunda değişiklik meydana gelebilir.

Yoğurt oda sıcaklığında muhafaza edilemez. Öncelikle tadında, sonrasında besin değerinde bozulmalar meydana gelir. Özellikle yaz mevsiminde yoğurdun oda sıcaklığından uzak tutulması, hemen buzdolabına kaldırılması gerekir.

Yoğurt bozulur mu? Bazı durumlarda buzdolabında saklanan yoğurtlar, dolabın ısı değerinde ani değişmeler meydana geldiğinde bozulma yaşayabilir. Bu durumu bazı noktalara dikkat ederek anlayabilirsiniz. Eğer saklama koşullarına olması gerektiği gibi uyduysanız ancak yoğurdunuzda sulanmalar varsa dolabın soğukluk derecesini kontrol edin. Sulanan yoğurdu dökmek gerekmez. Ayran yaparken kullanabilir ya da direkt içebilirsiniz. Önemli olan sonraki aşamadır. Eğer sulanmanın ardından ekşi ve yoğun bir koku geliyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Küçük bir kaşık yardımı ile yoğurdun tadına bakabilir, bozulup bozulmadığına karar verebilirsiniz. Bazen bu belirtiler yoğurdun bozulduğu anlamına gelmez. Ancak kenarlarında da olsa bir küflenme gördüğünüzde yoğurt tüketimini kesinlikle durdurun.

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