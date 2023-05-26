Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Yoğurt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Yoğurt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Yoğurt bozulur mu, nasıl saklanmalı? Yoğurt dolapta kaç gün dayanır?

Yoğurt, içerdiği zengin besin değeri ile hem yemeklerin yanında kullanılır hem de farklı meze türleri ile sofralardaki yerini alır. Üstelik sade olarak tüketmeyi sevenlerin sayısı oldukça fazladır. Diyet listelerine de sık sık dahil edilen yoğurt, marketlerden satın alınabileceği gibi evde de kolayca mayalanabilmektedir. Daha sağlıklı bir tüketim için evde mayalanması önerilen yoğurdun tazeliği ve besin değerini koruması oldukça önemlidir. Yoğurdun uzun süre tazeliğini koruması için bazı püf noktalar vardır. Yoğurt bozulur mu? Yoğurt kaç gün dayanır?

Yoğurt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Yoğurt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Yoğurt Bozulur Mu?

Evde yapılan yoğurtlar hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlar. Bu nedenle en az yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da tüketmesi büyük bir önem taşır. Peki, yoğurt kaç gün bekler? Yoğurt kaç günde bozulur? Bu soruların cevabını pek çok ev hanımı biliyor olsa da ilk kez yoğurt yapmayı deneyecek olanlar, internet üzerinden “Yoğurt nasıl saklanmalı?” sorularına cevap aramaktadır. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek yoğurt saklama koşullarına göz atabilirsiniz.

Yoğurt Kaç Gün Dayanır?

  • Yoğurdu saklamanın pek çok yolu vardır. Bunlardan ilki, yoğurdun buzdolabında muhafaza edilmesidir. Kapalı bir cam kap, yoğurdun saklanması için oldukça önemlidir. Ağzının sıkıca kapatılmış olması; yoğurdun dokusunu, tadını ve besin değerlerini koruyacaktır. Yoğurt açıldıktan yaklaşık 2-3 gün içinde mutlaka tüketilmelidir.
  • Daha uzun süreli kullanım için buzdolabının derin dondurucu kısmını kullanabilirsiniz. Yoğurt, dondurulabilen bir besindir. Bu şekilde yaklaşık 3 ay saklanabilir. Ancak çözüldüğü sırada dokusunda değişiklik meydana gelebilir.
  • Yoğurt oda sıcaklığında muhafaza edilemez. Öncelikle tadında, sonrasında besin değerinde bozulmalar meydana gelir. Özellikle yaz mevsiminde yoğurdun oda sıcaklığından uzak tutulması, hemen buzdolabına kaldırılması gerekir.
  • Yoğurt bozulur mu? Bazı durumlarda buzdolabında saklanan yoğurtlar, dolabın ısı değerinde ani değişmeler meydana geldiğinde bozulma yaşayabilir. Bu durumu bazı noktalara dikkat ederek anlayabilirsiniz. Eğer saklama koşullarına olması gerektiği gibi uyduysanız ancak yoğurdunuzda sulanmalar varsa dolabın soğukluk derecesini kontrol edin. Sulanan yoğurdu dökmek gerekmez. Ayran yaparken kullanabilir ya da direkt içebilirsiniz. Önemli olan sonraki aşamadır. Eğer sulanmanın ardından ekşi ve yoğun bir koku geliyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Küçük bir kaşık yardımı ile yoğurdun tadına bakabilir, bozulup bozulmadığına karar verebilirsiniz. Bazen bu belirtiler yoğurdun bozulduğu anlamına gelmez. Ancak kenarlarında da olsa bir küflenme gördüğünüzde yoğurt tüketimini kesinlikle durdurun.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarhana Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Tarhana Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Tarhana çorbası bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Soslu Tavuk Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Soslu Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Soslu tavuk bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmiş Tavuk Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmiş Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmiş tavuk bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Pişmiş Ispanak Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Pişmiş Ispanak Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Pişmiş ıspanak bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Patates Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Patates Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Patates yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Nohut Yemeği Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nohut Yemeği Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Nohut yemeği bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Nar Suyu Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Nar Suyu Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Nar suyu bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Kültür Mantarı Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kültür Mantarı Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Kültür mantarı bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Marine Edilmiş Et Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Marine Edilmiş Et Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Marine edilmiş et bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Mercimek Çorbası Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Mercimek Çorbası Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Mercimek çorbası bozulur mu, nasıl saklanmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.