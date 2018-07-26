Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavlarının beşincisi için geri sayım başladı. İlk defa 2017 yılında uygulanan ve bu yıl beşincisi yapılacak olan YÖKDİL sınavının başvuru ve tarihi belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da başvuru tarihibi bekliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2018 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018

YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre, 2018 beşinci YÖKDİL sınavına başvurular 8-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınav 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 30 ilde 35 sınav merkezinde, asat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Beşinci YÖKDİL sınavına; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YÖK tarafından adayın alanındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak başlatılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuracak adaylar başvurularını http://yokdil.yok.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecekler.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI DENKLİKTE KULLANILABİLECEK

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararla, YÖKDİL sınav sonuçları diploma denklik işlemlerinde kullanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve YÖK arasında YÖKDİL Sınavı yapılmasına ilişkin protokolün 1 Şubat 2017 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, aynı gün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, YÖK tarafından kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Nisan 2017'de aldığı karar doğrultusunda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri ubugünca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenenler için YÖKDİL sınavının da eş değer sınav olarak gösterilebileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ