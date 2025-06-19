YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti: ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için başvuru süreci sona erdi. Herhangi bir nedenden dolayı başvurularını yapamayan adaylar ise geç başvuru günü için araştırmalara başladı. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağlayacağı sınav, Temmuz ayında uygulanacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, yılın ikinci YÖKDİL sınavı Temmuz ayında yapılacak. 11 Haziran’da başlayan YÖKDİL başvuruları 18 Haziran’da sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?
2025 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!
ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuruları 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.
2025 YÖKDİL/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL/2 sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 25 Haziran 2025 tarihinde ödenecek.
Buna göre YÖKDİL geç başvuru ücreti 1200 TL olacak.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacak.
Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.