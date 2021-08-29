YÖKDİL saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? Başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihinde tamamlanan 2021 YÖKDİL/2 heyecanı başladı. Sınav devam ederken sınavın kaçta biteceği ve sonuçların en zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte YÖKDİL sınav saatleri...

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos 2021 tarihinde yani bugün 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 10.15'te başladı. 80 soruluk YÖKDİL 180 dakika sürecek ve saat 12.15'te sona erecek.

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklanacak. Adaylar ÖSYM şifresi veya e-Devlet uzantısı üzerinden ÖSYM'ye e-Devlet şifreleri ile girerek sonuçları görebilecekler.