Yükseköğretim kurulu ( YÖK), Yükseköğretim Kurumları Yabacı Dil Sınavı (YÖKDİL) için beklenen tarihleri açıkladı. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavına başvurular ne zaman başlıyor? YÖKDİL sınavına başvurular nasıl yapılacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU TARİHİ

YÖKDİL sınavına başvurular 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak. Sınav 22 Eylül Cumartesi günü 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL Sınavı nedir?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav Takvimi

Aday Başvuruları : 07 - 16 Şubat 2018 (saat 18:00'e kadar)

Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 12 - 16 Mart 2018

Sınav Tarihi : 17 Mart 2018

Sınav İtirazı : 19 - 23 Mart 2018

Sonuçların Açıklanması : 06 Nisan 2018

Sınav Sonucu İtirazı : 09 - 13 Nisan 2018

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