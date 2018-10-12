Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, 22 Eylül tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıp, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavı, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirildi. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verildi. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Sınavın ne zaman açıklanacağına dair henüz bilgi verilmedi. Sınav sonrası 16 gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

YÖKDİL SINAV İTİRAZI

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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