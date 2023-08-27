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        Haberler Gündem YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos YÖKDİL sonuç tarihi

        YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos YÖKDİL sonuç tarihi

        YÖKDİL sonuçları için geri sayım sürüyor... Bugün yapılan YÖKDİL/2 sınavına giren öğrenciler merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki YÖKDİL sonuç tarihi ÖSYM'de yer alıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:14
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        YÖKDİL'in bu yıl ki ikinci sınavına giren öğrenciler sınavın hemen ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip araştırıyor. ÖSYM merak edilen tarihleri açıkladı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih...

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        YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen sınavlarda YÖKDİL soruları ve cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgiler göz önüne alındığında 2023 YÖKDİL sınav sorularının, sınavın ardından 27 Ağustos Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        #yökdil
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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