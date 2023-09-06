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        Haberler Gündem YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos YÖKDİL sonuç tarihi

        YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos YÖKDİL sonuç tarihi

        YÖKDİL sonuçları için geri sayım sürüyor... Bugün yapılan YÖKDİL/2 sınavına giren öğrenciler merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki YÖKDİL sonuç tarihi ÖSYM'de yer alıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:08
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        YÖKDİL/2 tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava giren öğrenciler merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağını tarih kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte merak edilen tarih...

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YÖKDİL/2 sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak sınav, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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        SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

        İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        #yökdil
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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