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YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

2020 YÖKDİL/2 soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı binlerce adayın katılımıyla ülke genelinde gerçekleşti. Peki, ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve ÖSYM YÖKDİL sonuçları tarihi...

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı! İşte ÖSYM YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

YÖKDİL sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Girmiş oldukları sınavın neticesini merak eden pek çok kişi, YÖKDİL soru ve cevaplarının açıklamasına kilitlenmişken ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ve ÖSYM YÖKDİL sonuçları tarihi...

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

2020 YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

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