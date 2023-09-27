Yozgat'ın 'Kral Kızı' ziyarete açılıyor

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"Burada en önemli eserlerimizden biri de Sarıkaya ilçemizdeki tarihi Roma hamamı. Turizm Bakanlığımızın himayesinde çevre düzenlemesi, restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vatandaşımıza yönelik dinlenme alanı, yöresel değerlerin sunumuna ve satışına yönelik binalarımız tamamlanmış vaziyette.