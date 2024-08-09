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        Haberler Yaşam Yozgat'ın Roma Hamamı, çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açıldı

        Yozgat'ın Roma Hamamı, çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açıldı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve Kral Kızı adıyla bilinen Roma Hamamı, çevre düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:39
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        Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan tarihi hamamda, Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

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        Yaklaşık iki yıldır kesik olan termal su tekrar havuza verildi, hamam yeni ışıklandırma sistemiyle de geceleri farklı bir görüntüye kavuştu.

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        Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Roma Hamamı'nın kentin önemli kültürel dokularından birisi olduğunu söyledi.

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        Hamamın çevre düzenlemesi ve aydınlatmasının tamamlandığını belirten Özkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda arkadaşlarımızın çalışmalarıyla hamamda hem restorasyon çalışmalarını ve saha düzenlemesini hem ışıklandırma çalışmalarını hem de havuza su verme işlemini yapmış bulunuyoruz. Ziyaretçilerimiz hamamı ziyaret edebiliyor. Oradaki tarihi görseli hem gündüz hem de gece görme imkanı bulabiliyor. Burada en önemli husus da havuza su verilmesidir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Tarihi hamamı ziyarete gelenlerden Ertuğrul Yalçın, Almanya'dan Boğazlıyan ilçesine tatile geldiğini dile getirerek, "Gerçekten de çok güzel olmuş. Geçen sene de gelmiştik ama açılmamıştı, bu yıl gelip gezebildik" dedi.

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        Ziyaretçilerden Gökhan Gökalp ise Fransa'da yaşadığını, tatil için ailesinin yanına Yozgat'a geldiğini anlatarak, "Buralar birkaç sene önce böyle değildi, güzel çalışmalar yapılmış. Oturma, yürüme alanları yapmışlar, çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

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        #Roma hamamı
        #Yozgat
        #Kral Kızı
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