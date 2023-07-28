Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak

        Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Basilica Therma, 15 Ağustos'ta turizme açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kral Kızı' 15 Ağustos'ta turizme açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve Kral Kızı adıyla bilinen Roma hamamı Basilica Therma'da çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi.

        Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan hamamın, Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışması sürüyor.

        Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamamda çevre düzenleme çalışması başlatılmıştı. İnşallah 15 Ağustos'ta tamamlayıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

        Polat, çalışma kapsamında karşılama merkezi, yerel ürünlerin satılabileceği merkez, kafeterya, yürüyüş ve fotoğraf çekim alanlarının da yapıldığını anlatarak, "Roma hamamının Sarıkaya'ya, Yozgat'a ve ülkemize artı değer katacağını düşünüyoruz. Tarihseverleri, doğaseverleri Türkiye'nin tam ortasına, Yozgat'a bekliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roma hamamı
        #Yozgat
        #Basilica Therma
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!