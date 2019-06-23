YSK yani Yüksek Seçim Kurulu, her seçim döneminde olduğu gibi bugün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için de gözlerin çevrili olduğu kurum. İstanbul için iki aday, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım öne çıkıyor. Yarış iki aday arasında kıyasıya rekabetle geçiyor. Vatandaş için ise sonuçları öğrenebileceği en garantili ve kolay yol ysk.gov.tr üzerinden resmi rakamlara ulaşmak. İşte YSK giriş sayfası...

YSK GİRİŞ SAYFASI (YSK.GOV.TR)

YSK sistemine sandıklardan gelen veriler teker teker giriliyor. İlk verilerin girilip, yayın yasağının kalmasının ardından ysk.gov.tr üzerinden seçim sonuçları anlık olarak sorgulanacak. YSK giriş sayfasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

YSK SAYFASI İÇİN GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

YSK HAKKINDA

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.